Andrea, in conferenza stampa, ha parlato dell'intensità del campionato. "Se sono preoccupato? No, venivamo da 11 vittorie su 13 partite. Non ero preoccupato. Era normale che prima o poi ci sarebbe stata una falsa partita, una battuta d'arresto. Purtroppo c'è stata in un momento decisivo, causata dalle tante partite. Non si può avere l'attenzione al 100%, quando giochi 15 partite in 40 giorni. Come se avessimo giocato metà campionato in un mese e mezzo. Normali i tanti infortuni. A volte arriva poca lucidità. Ma lo sapevamo già prima che sarebbe stata una stagione intensa e particolare. Adesso siamo qua e dobbiamo lottare per arrivare a centrare i nostri obiettivi".