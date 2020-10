Tanto si sta parlando e discutendo sulla tendenza di Andrea Pirlo a lanciare molti giovani in queste prime uscite stagionali, in linea con la "rivoluzione" impostata per il post Sarri. A dare un'idea ancor più compiuta e definita della predisposizione alla "linea verde" dell'allenatore della Juventus arriva questo dato, dalla Gazzetta dello Sport: "Ecco la Juve di Crotone, con cinque Under 23 (Kulusevski e Portanova 2000, Frabotta ‘99, Demiral ‘98, Chiesa ‘97) più Bentancur, che li ha appena compiuti: nell’era dei tre punti, dal 1994, non era mai successo."