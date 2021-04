Federico Chiesa è la grande certezza della stagione della Juventus. I complimenti di Pirlo, ieri sera, raccontano tanto del periodo d'oro dell'esterno ex Fiorentina: "Ha una forza fisica e una progressione impressionate. Deve solo convincersi di quello che fa. A volte abbassa la testa e litiga con gli avversari. In Italia è unico, è un calciatore europeo di cui ce ne sono pochi. Deve coltivare questa voglia di essere uno dei migliori", le parole del tecnico. Che ha utilizzato Chiesa con Cuadrado per bloccare l'avanzata degli esterni azzurri: "Avevamo provato questo schieramento per bloccare i terzini del Napoli. In questo modo tenevamo il possesso e potevamo colpirli negli spazi".