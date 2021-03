Andreaha fatto il punto in conferenza sugli assenti di ieri: "Indisponibili ci sono, qualcuno si è allenato in parte con la squadra. Fortunatamente abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l'assenza di Bentancur, ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo grandi scelte e una rosa lunga per poter scegliere, ne abbiamo pochi, dobbiamo inventarci qualcosa per mettere in campo la formazione migliore".