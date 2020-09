1









Dejan Kulusevski giocherà tanto. E lo farà da protagonista. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il classe 2000 svedese ha subito impressionato Andea Pirlo: "Anche quando si vedono le formazioni tipo della Juve con i titolari da sogno ma senza di lui perché ci sono Dybala, Ronaldo e una punta - è scritto sul quotidiano - non è detto che sia giusto". La duttilità è una delle caratteristiche principali dell'ex Parma, che può fare sia la mezz'ala in un centrocampo a tre sia l'esterno destro in un tridente d'attacco.