"1 - Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo non si affrontano in Serie A da Reggina-Milan, nell'aprile 2000 (20 anni, 297 giorni fa), match in cui Pirlo trovò il gol su punizione. Rewind."



Ebbene sì, da allenatori non si sono mai incontrati (ma non stupisce, dato che l'allenatore della Juventus è alla prima panchina della sua vita) ma da giocatori non si affrontarono nella stagione 2011-2012, in cui Pirlo era appena passato alla Juve mentre Gattuso era all'ultima annata nel Milan: nelle due sfide di quella stagione Pirlo era in campo coi bianconeri, mentre Gattuso non era nemmeno tra i convocati (fu una stagione caratterizzata dal problema agli occhi di Gattuso). Quindi, ecco che l'ultimo confronto in campionato risale a quella sfida al Granillo.