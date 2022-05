Andreae Paulocontro... Sarae Alessandro. Sono diversi i volti del mondo, di ieri e di oggi, presenti questa sera a San Siro per l', la partita di beneficenza organizzata dall'ex Inter Samuelper promuovere un messaggio di inclusione e integrazione. In campo, tra gli altri e in aggiunta ai giocatori già citati, Francesco, Javier, Filippoe Clarence, ma anche Barbara, Roberto, Alberto, Lilianed Esteban, per un totale di quasi 50 campioni in attività e non.Particolarmente calorosa l'accoglienza nei confronti della Joya, questa sera con il suo "vecchio" 21 sulla schiena, che dal prossimo anno potrebbe giocare proprio allo Stadio Meazza con la maglia dell'Inter, seppur non mancherà la "corte" nei suoi confronti di un altro grande numero 10 come Francesco Totti : applausi a scena aperta per lui, tra i più acclamati in assoluto al momento dell'ingresso in campo.il modulo scelto da entrambe le squadre, lee le, rispettivamente guidate in panchina dalle coppie Roberto D'Aversa-Vincenzo Montella e Fabio Capello-Demetrio Albertini. Alla direzione una quaterna tutta al femminile: scelta come arbitro Maria Marotta, coadiuvata dalle assistenti Veronica Martinelli e Giulia Tempestilli, nonchè da Martina Molinaro nel ruolo di quarto ufficiale. Il risultato al termine dei 70 minuti di gioco, però, poco importa: quella di oggi è stata "solo" una serata nel segno dell'amicizia, del divertimento e della solidarietà, in cui comunque non è mancato lo spettacolo.: Julio Cesar; Maicon, Kimpembe, Thuram, Valentina Bergamaschi; Snejder, Pirlo, Totti; Dybala, Inzaghi, Kluivert. All. D'Aversa e Montella. A disposizione: Frey, Cocetta, Galante, Chivu, Serginho, Ambrosini, Castagnaviz, Lamouchi, Djorkaeff, Thomas, Cahill, Pazzini, Mboma, Eto'o: Onana; Zanetti, Sara Gama, Materazzi, Candela; Seedorf, Cambiasso, Deco; Eto'o, Matri, Shevchenko. All. Capello e Albertini. A disposizione: Dida, Zaccardo, Lisa Alborghetti, Barbara Bonansea, Boban, Baronio, Brustia, Iaquinta, Ajara Nchtout Njoya, Fadiga, Gilardino: Inzaghi (U), Seedorf (I), Matri (I), Gilardino (I), Eto'o (U), Seedorf (I)