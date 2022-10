Non sembra trovare tregua l'ex allenatore della Juve, Andrea Pirlo, protagonista in negativo di una stagione fino a questo momento disastrosa alla guida della squadra turca del Karagumruk. L'ex Campione del Mondo era stato infatti preso per migliorare l'ottavo posto in classifica della stagione precedente, ma fino a questo momento si è rivelato fallimentare. Soltanto 6 sono i punti ottenuti da Pirlo dopo le prime 7 giornate, con la sua posizione che sembra essere piuttosto in bilico.