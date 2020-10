2









Gli errori sono tanti, tutti visibili. Ma ciò che colpisce, nei giudizi dei quotidiani, è che per media il peggiore sia proprio Andrea Pirlo. All'allenatore bianconero non viene perdonata l'inconsistenza di questa Juventus, la difficoltà nel far girare palla e nel tenere i ritmi di un Barcellona che semplicemente andava al doppio, sapeva quando e come muoversi. Sapeva quando far male. E la Juve? Ha fatto ciò che ha potuto. Colpita nel vivo e salvata a più riprese da Szczesny (il migliore) e tradita dai giocatori di maggior talento: per Dybala, Kulusevski e Chiesa sfilza di 5 e 5.5. Comunque, d'insufficienze. Che fanno male e mettono in pericolo la stagione.



