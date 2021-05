Ha provato amarezza, Andrea Pirlo. E' inutile nasconderlo, è giusto ribadirlo davanti alla chiusura di un rapporto che è stato di amore fortissimo. "Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho mai pensato al rischio che correvo, sebbene fosse abbastanza evidente. Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato", le parole dell'ormai celebre post social con cui si è congedato dalla Juventus, ribadendo la sorpresa per la decisione presa da Andrea Agnelli. Occhio adesso al futuro: c'è l'idea Sassuolo, che sta considerando il suo nome insieme ad altri candidati per sostituire De Zerbi; poi c'è l'Udinese.