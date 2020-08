Andrea Pirlo, neo allenatore della Juve, parla nella conferenza stampa che lo presenta come tecnico della prima squadra bianconera.





Tra i temi toccati anche quello relativo al futuro di Paulo Dybala: “Mai stato un problema, mai sul mercato. Siete voi che date queste voci in giro, conto su di lui. Ronaldo? C'eravamo sentiti qualche giorno fa, per salutarci e gli orari degli allenamenti. Poi chiacchierata come con gli altri, del presente e del passato, da persone normali. Avremo tempo di andare più specifico sugli elementi tecnico tattici".