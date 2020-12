Nella conferenza stampa alla vigilia della notte di Champions League contro la Dynamo Kiev, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha speso qualche parola sul ruolo di Paulo Dybala: "Lui gioca vicino all'attaccante, l'indole è abbassarsi per cercare di toccare più palloni senza avere l'uomo attaccato alle spalle. Gli ripeto tutti i giorni che deve giocare in certi tipi di spazi per essere libero di trovare la giocata vincente. Al di là della metà campo deve giocare facile, non perdersi a toccare palla. Essere lucido per stare vicino all'attaccante, così fa sì che le sue qualità diventino importanti".