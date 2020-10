Paulo Dybala è infuriato con la Juve: per il rinnovo che tarda ad arrivare e per la seconda panchina consecutiva a Crotone nonostante l'allenatore l'avesse fatto alzare per riscaldarsi. Già era successo a Roma, quando poi non era entrato così come ieri, a causa dell'espulsione di Chiesa che ha spinto Pirlo a cambiare i piani. La rabbia del giocatore, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è dovuta soprattutto alla promessa non rispettata dall'allenatore, dopo avergli detto a Dybala di volerlo portare in trasferta per fargli mettere minuti nelle gambe piuttosto che farlo allenare da solo.