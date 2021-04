Un giorno di Pasqua diverso da come se lo sarebbero aspettati, alla Juventus. Tutti, dai giocatori all'allenatore alla società. Fino ai tifosi, che dopo la serie di risultati negativi recente, culminata col pari nel derby di ieri, si sono riversati su Twitter a esprimere i loro accorati "cinguettii" su quelle che sono, secondo loro, le colpe di questo momento difficile, e su quali dovrebbero essere le scelte del club su Andrea Pirlo. Chiaramente ha ripreso forza l'hashtag #PirloOut e sono partite le speculazioni su Max Allegri e Maurizio Sarri. C'è chi auspica un ritorno in panchina di Allegri e chi rivendica che Sarri non aveva colpe e sarebbe stato "mandato via dai senatori".

Insomma, chi più ne ha più ne metta: qui di seguito un saggio degli umori e delle opinioni dei tifosi bianconeri!