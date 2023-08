Buona la prima inper Andrea. Il tecnico ex, ora sulla panchina della, ha battuto la Ternana per 2 a 1 in trasferta all'esordio in cadetteria, dopo il successo ai calci di rigore nel primo turno di Coppa Italia contro il Sudtirol.Ai microfoni di Sky l'allenatore ha poi fatto un accenno anche al suo passato in bianconero: "È la mia terza esperienza dopo la Juventus, qualcosa ho imparato.. La Turchia è stata un'avventura importante, mi ha dato la possibilità di sperimentare tante cose e di crescere. Sto riproponendo questo alla Samp, cercando di fare. La mentalità e la voglia non cambiano, solo gli interpreti sono diversi".Pirlo ha poi detto la sua sul caso riguardante Leonardo: "Mi è dispiaciuto perché sono stato un suo compagno e anche allenatore, so quanto ci tiene a giocare in bianconero. Sono sorpreso da tale decisione, ma penso che tra le parti ci fosse già stato qualcosa".