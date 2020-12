5









Qual è il bilancio di Natale? Per la Juve, di certo, non è positivo. Anzi. L'avvio di stagione della squadra di Pirlo è la peggiore partenza dell'ultimo decennio dopo quella shock del 2015/16. I punti sono appena 24, e sono 11 in meno di quanto fatto dal gruppo di Sarri, seppur sfilacciato. 14, addirittura, i punti di ritardo dall'ultimo Allegri. Cinque anni fa. l'unico e vero grosso spavento per la Juventus, che però dava sensazioni diverse, di un gruppo ben più compatto...



LA VERA JUVE - Ecco, mettiamola così: la vera Juve, come raccontato anche dal Corriere dello Sport, avrebbe ribaltato pure i ribaltamenti della sentenza. Un gioco di parole che però ha un significato importante: questa squadra non è ancora settata per la vittoria, ed è un grosso problema. A riprova della tesi ci sono le troppe rimonte subite in questa prima parte d'annata. La vera Juve avrebbe divorato l'erba dello Stadium sulla spinta di un'ingiustizia. Invece è implosa, per nulla in linea con il suo dna. Eccolo, il primo obiettivo di Pirlo: ritrovare il grande spirito. Non del Natale, ma della sua squadra.