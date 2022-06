Presentato come... il Padrino, quello del film! Andrea Pirlo è il nuovo allenatore del Karagumruk e per mostrarlo al grande pubblico del web, la società ha scelto intanto di utilizzare il bianco e il nero - insieme al rosso, i colori sociali della squadra - ma anche di trasformarlo nel Godfather, un Al Pacino della panchina con chiaro riferimento alle origini italiane. Ecco, c'è chi non l'ha presa benissimo, soprattutto tra i tifosi italiani e gli utenti di Twitter. Date un'occhiata ai commenti nella gallery dedicata...