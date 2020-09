Una giornata a Coverciano, in vestito blu e camicia bianca. Andrea Pirlo è appena uscito dai cancelli di Coverciano, dove questo pomeriggio ha discusso la tesi per diventare allenatore: tutto ok, ovviamente, tutto secondo quanto era stato previsto. Intorno alle 15.30, il tecnico bianconero è apparso sorridente e sereno, consapevole che il vero esame alla fine sarà un altro. A partire da Juventus-Sampdoria. Dopo le parole di oggi, Pirlo rientrerà direttamente a Torino, dove la Juve sta preparando la prima sfida di campionato. Agli ordini del Maestro, ovviamente. Che oggi si è fatto "professore", spiegando i principi e le idee che ha in testa. E che i suoi ragazzi dovranno assimilare quanto prima. Scorri nella gallery per le foto.