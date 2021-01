Andrea Pirlo, nella conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Dipendenza esagerata da CR7? Fin dall'inizio abbiamo cercato di sfruttarlo per le caratteristiche, volevamo portarlo a essere decisivo negli ultimi metri. E' stata una buona cosa, intravista in lui nella posizione e cercando di farlo stancare un po' meno nella fase di riconquista. Decisivo come lo è stato nel Madrid, nel Manchester, nella nazionale. Quando hai un campione così, naturale che sia decisivo e dia dipendenza. Contenti di averlo con noi e che riesca a sfruttare le occasioni che ha. Ibra è fondamentale anche per loro, cambia il modo di giocare. Quando non c'è stato han giocato Leao e Rebic, è da un po' che non c'è e hanno fatto giocare loro e sfruttato loro in sua assenza".