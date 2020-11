Dalla sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza.



PARTITA IN MANO - "Avevamo in mano la partita, gestito bene le situazioni. Non avevano mai tirato in porta. C'era da gestire meglio gli ultimi secondi. La colpa non è di Dybala, ma di tutta la squadra. Le partite si vincono e si perdono da squadra. Bisogna gestire meglio, avere voglia fino all'ultimo secondo".



SPRECATO TROPPO - "Abbiamo avuto la gestione della partita, abbiamo sprecato qualche ripartenza che avrebbe potuto portare a qualche occasione. Gestione? Così sbagliata si paga, le gare si giocano fino alla fine. Non sono preoccupato per il distacco in campionato, cerchiamo di migliorare partita dopo partita. La prestazione ci dà morale, peccato per i 3 punti. Bassi nel finale? Hanno cominciato a buttare palloni dentro l’area, hanno messo giocatori offensivi. La pressione ti porta ad abbassarti. Non avevamo avuto pericoli fino all’ultimo secondo".



SU DYBALA - "È entrato volenteroso, capita di non stare benissimo. Ha voglia di giocare, vanno gestire meglio queste situazioni".