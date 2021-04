Andrea. Ancora una volta, il tecnico bianconero ha difeso il suo fuoriclasse: "Non ha fatto per caso 25 gol in stagione. E' il finalizzatore, all'andata aveva fatto una grande gara, con il pallino in mano nonostante ci fosse anche lui. Qualche azione in cui puoi finalizzare di meno ci sono, ti manca il killer. Le occasioni l'abbiamo avute, non le abbiamo sfruttate", le sue parole in conferenza stampa.