A Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato del futuro di Pirlo alla Juventus: "La Juventus è una squadra piatta e molto prevedibile, Chiesa e Cuadrado permettono alla Juve di non essere prevedibile. Se la Juve, con il Milan, farà la solita partita ai due all’ora, rischia di fare fatica, come l’ha fatta con Fiorentina e Udinese. Pirlo non rimarrà anche se la Juve dovesse arrivare tra le prime quattro".