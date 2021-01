Il giornalista Andrea Masala ha parlato, nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, della Juventus in avvicinamento alla sfida di questa sera contro il Milan: "I contorni ancora sfuocati sono più che motivabili, con Pirlo tecnico debuttante che ha fatto esperimenti soltanto in campionato. La vera certezza è, scusate l’originalità, CR7: quando si accende lui, la Signora di solito non tradisce. Attorno a Ronaldo c’è comunque fermento, come dimostrano Chiesa e McKennie. La formazione è danneggiata dal Covid, senza Alex Sandro e Cuadrado, come se non bastasse a San Siro manca Morata ancora infortunato e Dybala è molto in forse. Perciò Paratici è sulle tracce di una punta gran riserva, magari vintage".