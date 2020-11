Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus TV alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadium: “I nazionali? Non so se è merito nostro però loro sono giocatori forti, alcuni avevano giocato un po’ meno nell’ultimo periodo, giocare in nazionale gli ha fatto sicuramente bene per prendere ritmo e fiducia. Siamo contenti che siano tornati con grande voglia e che siano pronti per giocare



SULLA PARTITA DI DOMANI – “Domani sarà una gara fondamentale per noi. Veniamo dall’inattività della nazionale, ma ci serve per il nostro percorso e adesso deve iniziare il nostro campionato. Il periodo di adattamento è finito e da qui a Natale avremo 10 partite da giocare come se fossero finali. Domani voglio vedere uno spirito diverso, combattivo, da giocare con grande forza”



SU DE LIGT E ALEX SANDRO – “Stanno bene, De Ligt era da un po’ che si allenava con noi e abbiamo aspettato il responso dell’ortopedico, adesso sta bene ed è pronto per giocare. Alex Sandro invece si è allenato con noi solo nell’ultima settimana, ci vorrà un po’ di tempo prima di vederlo dall’inizio, però sarà convocabile”



SUGLI ESPERIMENTI – “Gli esperimenti spero siano terminati. Ho avuto la possibilità di lavorare con giocatori disponibili al dialogo e disposti ai cambiamenti tecnico-tattici, quindi di questo sono felice. In base alle partite qualcosa cambierà sempre, anche il movimento di qualcuno. Diamo un’impronta prima energica e dritta, poi troveremo qualcosa per cambiare”.



