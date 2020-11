Andrea Agnelli aveva lanciato un messaggio chiaro durante la sosta per le nazionali: va bene le attenuanti legate alla gioventù e al cambiamento tecnico, con Andrea Pirlo allenatore esordiente su una panchina così prestigiosa come quella della Juventus... ma il dna bianconero contempla sempre e solo il successo, quindi è ora di concretizzare.

RICEVUTO! - E coerentemente con quanto accaduto, ecco arrivare ieri le dichiarazioni del Maestro alla vigilia di Juve-Cagliari di stasera: basta esperimenti, voglio vedere la fame consona a questa squadra, saranno tutte finali, etc etc. Insomma, Pirlo ha cambiato decisamente registro: dal chiedere tempo e tirare in ballo la "squadra in costruzione" alla richiesta chiara e diretta di risultati. Anche da questo passa la maturazione di chi deve crescere in fretta. Anche da questi input dirigenziali arriva una gestione societaria che da nove anni a questa parte pone la Juve al di sopra di chiunque altro in Italia.