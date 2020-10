Vivo x Lei è dal 2008 una piattaforma di blog. Per poter scrivere, basta registrarsi. Sono tre i Trofei messi a disposizione dei blogger: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese che si aggiudica 100 euro in buoni Amazon. Ogni mese, inoltre, sono premiati anche il secondo e il terzo posizionato nella classifica mensile. In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Ecco le riflessioni del blogger.



PREMESSA

Io mi sono innamorato del calciatore Andrea Pirlo quando uno dei suoi maestri, Ancelotti, ha arretrato il suo raggio d'azione di 15 m.

Lo so! lo aveva già fatto Mazzone, ma un conto è farlo a Brescia, un altro è metterlo lì, crederci e consacrarlo in quel ruolo e in quel Milan che veniva da un paio di stagioni piuttosto buie ed aveva appena realizzato una campagna acquisti faraonica.

Ricordo ancora quel trofeo Berlusconi dove Pirlo venne messo lì per la prima volta giocando molto bene, ma ricevendo le solite critichine all'italiana, perché troppo lezioso e troppo leggero, sappiamo tutti cosa è diventato in quel ruolo.

Detto questo...



CONTINUA A LEGGERE SU VIVOXLEI