Nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della gara contro il Verona, Andrea Pirlo ha parlato della differenza d'approccio tra le partite di campionato e quelle di Champions League: "In Champions il pallone gira più velocemente rispetto al campionato, quasi al doppio. I giocatori sono più reattivi e tutta la partita si mette su un piano diverso. L'abbiamo visto nelle ultime gare, ma è una cosa che si sa da anni. In campionato c'è un ritmo diverso, noi dobbiamo cercare di giocare alla stessa velocità in ogni competizione".