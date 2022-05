Le parole di Andrea Pirlo, presente a Firenze per le premiazioni della Hall of Fame:



“La passione di ogni bambino ti porta a voler fare sempre di più. Ho iniziato con una pallina in casa e poi ho cercato di farlo diventare sempre più grande, realizzando tutti i sogni che avevo. Il prossimo sogno? Quello di ricevere il premio. Dopo? Ce ne sono tanti da raggiungere, nel secondo lavoro che ho deciso di iniziare non ho ancora fatto niente. Speriamo di farlo presto".