Andrea Pirlo, a JTV, ha commentato la vittoria della Juventus in Supercoppa: "Da allenatore? Questo trofeo è ancora più bello. Vincere da giocatore era bello, da allenatore di più. Perché sei al comando di un gruppo fantastico, di una società importante. Ti dà maggiore energia per andare avanti".



DOPO SAN SIRO - "E' cambiata la mentalità, non siamo quelli di domenica. Abbiamo messo l'orgoglio. Non era possibile rimanere attaccati a San Siro. Ci siamo stretti, giocato di squadra. Con queste componenti, porti a casa la vittoria".



DETTAGLI - "Fanno la differenza sempre, soprattutto in una finale con una grande squadra come il Napoli. Non è stata una partita bellissima, ma in una finale non vedi sempre due squadre a viso aperto. Abbiamo giocato una partita di squadra, soprattutto nella fase di non possesso fatto molto bene. Se porti la palla dall'altra metà campo c'è tanta qualità che riesci a portare a casa la partita".



CUADRADO - "Già ieri aveva fatto primo tampone ed era negativo. Stamattina abbiamo incrociato le dita e appena abbiamo avuto il via libera l'abbiamo chiamato subito. Ha fatto 15 giorni a casa, lavorando da solo. Stasera partita enorme".



PIU' DIFFICILE - "Vincere da tecnico? Sì, è più difficile. Ma diventa più bello. Sei a capo di un gruppo di campioni e se lo porti a vincere questi tipi di trofeo ti dà una grande emozione".



CHIELLINI EMBLEMA - "Collante? Nella costruzione di un nuovo percorso è importante che questi ci siano. Per caratura e valore nello spogliatoio. I giovani guardando questi giocatori imparano cosa vuol dire giocare nella Juventus".