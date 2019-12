Un avversario già affrontato, non molto tempo fa. La Juventus si troverà contro il Lione negli ottavi di finale di Champions League, per una doppia sfida assolutamente alla portata dei bianconeri. Ma ricordate l'ultima volta? C'era Max Allegri in panchina, c'era Buffon tra i pali (miracoloso) e c'era un Juan Cuadrado decisivo, in due sensi... E poi, c'era Andrea Pirlo.