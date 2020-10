5









Basta un video a volte per far sussultare l’animo e le emozioni. E sicuramente è quanto avranno provato tutti i tifosi della Juventus nel guardare il video della partitella alla Continassa tra i dirigenti. Pirlo, Nedved, Paratici e non solo, per qualche minuto il tempo è tornato indietro, riportando alla memoria le giocate del Maestro e le galoppate dell’ex Pallone d’Oro. Ma non solo, anche un gol del direttore dell’area tecnica bianconera che ha mandato in visibilio la tifoseria bianconera, che sui social ha ironizzato su chi fosse il vero numero 9 della Juve



Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi della Juve