di Nicola Balice

“Credo che le mie possibilità siano passate se ci sono state, l’unico mio pensiero è di superarla in classifica, sarà difficile perché la considero fortissima, forse anche più forte dell’Inter”. Così Gian Piero Gasperini ha liquidato le voci di un possibile ritorno alla Juve dalla porta principale. Ora d'altronde non potrebbe dire nulla di diverso e magari queste dichiarazioni rispecchiano quello che è il suo pensiero. Ma in queste settimane, in questi mesi, il suo nome è rientrato tra quelli che in casa Juve sono sotto stretta osservazione per il futuro. La prima scelta resta Andrea Pirlo, nel senso che la speranza alla Continassa è sempre quella legata al fatto che l'attuale tecnico sappia concludere la stagione nel migliore dei modi consolidando le basi in vista della prossima stagione: la richiesta in ogni caso è chiara, Pirlo deve condurre la Juve a una qualificazione Champions e farlo in maniera convincente. A tale proposito dall'Atalanta alla Fiorentina passando per il Parma sta per cominciare una settimana particolarmente decisiva. Con Gasperini che punta a prendersi tutto: la zona Champions per cominciare, se questo dovesse poi portare Pirlo a tornare in bilico ecco che anche la panchina bianconera potrebbe tornare o diventare un obiettivo.



I CONTATTI – Anche perché a Gasperini la Juve ha pensato e sta pensando. Non c'è solo lui, ma in quella che sta diventando una short-list per l'eventuale (eventuale) dopo Pirlo c'è anche lui. Tra pro e contro, ci sono riflessioni in atto e anche un paio di contatti almeno: un sondaggio già a gennaio, un altro nelle scorse settimane. Mosse esplorative, probabilmente niente di più. E comunque dipende tutto da Pirlo almeno per ora. Ecco perché la partita di domani per Gasperini può trasformarsi in un momento chiave di tutta la sua carriera: per ora per sorpassare la Juve in classifica. Poi per innescare un effetto domino che potrebbe anche farlo tornare di grande attualità per il futuro...