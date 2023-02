Andreaé protagonista di un'intervista con il media inglese Daily Mail:- "Fortunatamente, come giocatore, ho vinto molto, ho ottenuto quello che volevo. E ora come allenatore voglio conquistare un po’ di quello che ho ottenuto come giocatore".- "È una bella città, all’inizio è stata dura perché è diverso dall’Italia e da altri paesi. Ma ora sto bene. Mi dispiace per quello che è successo, spero che possiamo dare un contributo per aiutarli a superare questa enorme tragedia".- "Per me è importante avere grandi obiettivi. Quando facevo il calciatore, giocavo sempre per vincere i grandi trofei e ora ho lo stesso obiettivo. Sono qui per migliorare ma l’ambizione è arrivare in una grande squadra, vincere la Champions League. Perché se non hai ambizioni, meglio restare a casa".- "Da lui ho imparato tante cose, a volte parlo con lui e per me è stato molto importante capire la sua mentalità perché è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera. La mentalità vincente è la chiave".- "Per me è stato facile lavorare con lui. E’ un bravo ragazzo, molto professionale. Voleva giocare ogni partita, segnare ogni partita. Non abbiamo avuto problemi, ma il calcio cambia molto velocemente, anche l’età. Forse ha avuto un problema con un’altra squadra, ma per me è stata una bella esperienza".