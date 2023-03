L'ex allenatore della Juve Andrea Pirlo ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Antonio Conte, di seguito le sue parole riprese dal Corriere dello Sport.'Lui ti dà dei consigli, ti dà molte più soluzioni. Poi il giocatore deve saper capire il momento in cui ha la giocata da fare o deve fare altro. L’allenamento è massacrante, ma in campo alla fine lo ritrovi. Quando a 31 anni arrivi a lavorare in quel modo ti si allunga la carriera. In Europa non riesci ad andare fino in fondo con questa impronta di gioco. Una squadra che gioca con 3-5-2 o 3-4-2-1 difficilmente ha vinto'.