Il rapporto tra Andrea Pirlo e Antonio Conte è passato anche e soprattutto da tre scudetti vinti dal Maestro da giocatore con la maglia della Juventus sotto la guida tecnica dell'attuale allenatore dell'Inter. E la Gazzetta dello Sport ricorda un aneddoto gustoso risalente a quegli, precisamente al 22 settembre 2013, inizio della terza e ultima stagione di Conte alla Juve. La settimana prima Pirlo era stato sostituito nel finale da Padoin, mentre quel giorno contro il Verona viene tolto dal campo a metà ripresa per far entrare Marchisio. La reazione è plateale: esce dal campo senza degnare nemmeno di uno sguardo Conte. Il tecnico salentino allora introduce una regola ferrea: chi viene sostituito va a sedersi in panchina insieme ai compagni, pena un mese fuori rosa e multa salata. Un aneddoto interessante da ricordare a pochissimi giorni dal derby d'Italia.