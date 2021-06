Si potrebbero definire disoccupati di lusso. Antonioe Andreahanno affrontato una stagione lunga e logorante, con risultati certamente differenti. Il tecnico salentino ha riportato lo scudetto a Milano, sponda nerazzurra, interrompendo il ciclo vincente della, da lui cominciato. Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore, ha deluso in campionato ma ha portato a casa la qualificazione in Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. I due sono stati beccati dal settimanale Oggi in vacanza insieme a Ibiza, nella spiaggia della località ​Ses Salines