Andrea Pirlo ha vinto tre scudetti agli ordini di Antonio Conte alla Juventus. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex campione bianconero ha commentato l'imminente approdo del tecnico leccese sulla panchina dell'Inter e i paragoni con il passato: "Se si avvicina a José Mourinho? E' molto di più. A parte la personalità, dà un'impronta alla squadra. Lui ha tutto come allenatore, dà importanza alla struttura di gioco ma ha anche grande passione, lo ha dimostrato in tutte le squadre in cui è andato. Se andrà all'Inter farà avvicinare i tifosi alla squadra e darà grande senso di appartenenza ai calciatori che giocheranno per lui".