Ieri Andrea Pirlo ha depositato la tesi e il 14 settembre la discuterà di fronte alla commissione di Coverciano. Il suo relatore sarà Renzo Ulivieri che ha parlato a Tuttosport L'ho capito da come prendeva appunti. Se uno ne prende troppi significa che non fa distinzione tra cosa può servirgli e cosa no. Se non ne prende è uno che segue poco. Pirlo annotava le cose giuste, le sceglieva con intelligenza".