Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato della vittoria della Juventus a Barcellona.



MOLTO CONTENTO - "Sono molto contento per la prestazione e per i ragazzi. Serviva a loro per avere consapevolezza verso quello che stanno facendo da inizio anno. Non è facile giocare queste partite, quando devi fare tre gol. Quando entri in campo con questa voglia i valori tecnici vengono fuori. C’è da fare i complimenti ai ragazzi".



ABITUATO DA CRITICHE - "Non è una rivincita, sono abituato alle critiche da calciatore e ora lo sono da tecnico. Per noi era importante prendere fiducia, quando siamo concentrati e siamo determinati possiamo fare qualsiasi cosa. Dobbiamo mantenere questo livello anche in Serie A".



IL CAMBIAMENTO - "Non so cosa sia cambiato, il campo era bello ma non è quello il problema. C’era la consapevolezza di voler fare una grande partita. Gli stimoli erano enormi, ma non basta una bella partita in Champions per cancellare le prestazione di qualche settimana fa. Deve essere l’inizio di un lungo cammino".



VOGLIA DIVERSA - "Su questo non ho mai avuto dubbi, i ragazzi mi hanno seguito dal primo giorno. Ma voglia e concentrazioni sono diverse da quando affronti le squadre in Serie A al Barcellona in Champions League. Ma non deve esserlo: dobbiamo affrontare tutte le squadre allo stesso modo per fare qualcosa di importante. Deve essere un punto di partenza e non d’arrivo".



ARBITRAGGIO - "È uno strumento che può aiutare gli arbitri, lo ha fatto diverse volte stasera. Il calcio è diverso perché non sai mai se il gol è valido o no. Ma è uno strumento in cui bisogna credere".



BUFFON - "Se c’è ancora gente che critica Buffon penso che non abbia visto gli ultimi anni di calcio. È un monumento di questo sport, non gioca perché è un mio amico ma perché è un grande campione. Lo ha dimostrato anche stasera".