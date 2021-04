1









Andrea Pirlo non ha paura del futuro. Sa che il suo è legato ai risultati e che contro il Napoli non si può sbagliare. L'incontro tra Agnelli e Allegri non l'ha sorpreso, già sapeva tutto. A svelarlo è stato lo stesso allenatore in conferenza stampa: "Sono stato avvertito dal presidente in persona dell'incontro con Allegri. Al di là del calcio sono rimasti in amicizia e quindi la vedo una cosa normale. E' come se io andassi a cena con Maldini e il giorno dopo venisse scritto che divento allenatore del Milan".