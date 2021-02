Alcuni estratti del commento di Stefano Agresti su Calciomercato.com dopo Juventus-Roma 2-0 di ieri: "Altro che innovazioni, altro che modernità. È stata una Juve da Anni 70 oppure 80, quella che abbiamo visto. E, sia chiaro, non è un’offesa o una critica, bensì un elogio. Dell’intelligenza, dell’arguzia, anche dell’umiltà. Qualità di cui era dotatissimo Trapattoni, che di quel gruppo di campioni era l’allenatore, quasi mezzo secolo fa. Difesa e contropiede, un’arte e non un motivo di vergogna. Boniperti e Trapattoni hanno preferito andare sul sicuro, divertendosi a vincere. Come Pirlo contro la Roma. Perché devo rischiare di perdere per provare a batterli con il calcio liquido? E se Ronaldo ogni tanto dice 'siamo troppo bassi', pazienza. Anche Platini bofonchiava, però alla fine alzava le coppe."