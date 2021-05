Leonardo Bonucci in questa stagione è progressivamente scivolato dietro a Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini nelle gerarchie dei centrali difensivi della Juventus. Ma una spiegazione la dà Andrea Pirlo nella conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus, a proposito del suo impiego nella finale di Coppa Italia di tre giorni fa contro l'Atalanta: "Non è stata pretattica, era al limite e ha avuto una distorsione al ginocchio. Ha giocato con infiltrazione e fascia. A fine partita l'abbiamo ringraziato, non è da tutti entrare con un ginocchio ballerino con un Europeo da giocare. Ci ha messo tutto se stesso, come sempre".