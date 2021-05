Se dovesse lasciare la Juventus, non è escluso che Andrea Pirlo possa rimanere fermo per la stagione 2021-22. Al debutto da allenatore ha vinto due trofei conquistando la qualificazione in Champions League, ma secondo Tuttosport potrebbe restare fuori dai riflettori per avere il tempo di studiare la situazione, in attesa di eventuali offerte convincenti per ripartire.