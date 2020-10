Sulle prime pagine dei giornali sportivi in edicola domani mattina ci sono allenatori svincolati ma non solo. Tuttosport ha intervistato l'allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu: "Pirlo come Pep e Zizou" ha detto il tecnico romeno, avversario della Juventus in Champions League. Taglio alto dedicato al caso Juve-Napoli: "Inciucio parte seconda. La sentenza slitta ancora, il Giudice Sportivo Mastrandrea: "Mi servono altre carte". Il Corriere dello Sport apre con "Tre giganti pronti a tornare in gioco" e le immagini di Allegri, Sarri e Spalletti in primo piano. In prima pagina c'è anche un'intervista esclusiva a Capello ("Per lo scudetto dico Conte"), e un'inchiesta dalla quale emerge che: "La rosa Juve è la più ricca".