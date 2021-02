Andrea Pirlo come Roberto Mancini? L'allenatore della Juventus proverà ad imitare l'attuale ct della Nazionale, che al debutto da allenatore nel 2001 vinse subito la Coppa Italia sulla panchina della Fiorentina. All'epoca Mancini era già stato vice di Sven Goran Eriksson alla Lazio, per Andrea invece si tratta della prima esperienza assoluta su una panchina. Preso inizialmente per allenare l'Under 23, con lo 0-0 di stasera è in finale di Coppa Italia!