Secondo quanto riportato da La Stampa, Andrea Pirlo è pronto a tornare alla Juventus, l'ultima delle sue squadre in Italia, con cui ha anche aggiunto quattro scudetti alla sua personale collezione. Così, i colori bianconeri sono rimasti vicini all'ex centrocampista che avrebbe raggiunto un accordo, non ancora ufficiale, per cominciare proprio alla Juve la sua nuova vita da allenatore. Così, si vocifera di una posizione all'interno della società non tanto diversa da quella che Josep Guardiola e Zinedine Zidane hanno avuto con Real Madrid e Barcellona: storici ex giocatori che sono ripartiti in panchina dalla seconda squadra, con i risultati, in prima, che tutti poi conosciamo. Attualmente, l'U23 è in mano a Fabio Pecchia, ma non è da escludere che sia proprio quello il primo passo di Pirlo da allenatore, dopo i tanti - e splendidi talvolta - fatti da calciatore.