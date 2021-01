L’edizione odierna di Tuttosport si interroga su quale stratagemma tattico utilizzerà Pirlo per fermare Hakimi, terzino con il motorino che stasera minaccerà la retroguardia bianconera: “A Lukaku e Lautaro i nerazzurri chiederanno i gol per superare la Juventus, ma l'arma poco segreta di questa Inter negli ultimi due mesi è Achraf Hakimi. L'esterno marocchino da inizio dicembre, quando ha segnato una doppietta al Bologna, si è trasformato. Da colpo di mercato stranamente timido e impacciato è diventato il treno sulla fascia destra che tutti a Milano si aspettavano, mettendo a referto 5 gol (6 in stagione con 5 assist) nelle ultime 8 partite di Serie A. La Juve, che secondo i piani di Pirlo verrà a San Siro a fare la partita, dovrà stare attenta a non lasciare troppi metri di campo davanti all'ex Real: più spazio ha, più è letale. Il tecnico bianconero ha tre opzioni per fermare l’avversario: Frabotta piuttosto che Danilo dirottato a sinistra (con Demiral, a quel punto, terzino destro), oppure Bernardeschi qualora il Maestro riproponga l’ex Fiorentina nel medesimo ruolo di mercoledì in Coppa Italia. Quest’ultima è un’idea che Pirlo ha messo a punto in settimana e siccome l’allenatore sta pensando se tenersi o meno un cambio d’esperienza in panchina (Demiral sarebbe l’indiziato), il carrarino quarto di difesa è una possibilità viva. L’opzione meno rischiosa conduce al brasiliano che oggi giocherà comunque la 23ª partita su 24 della Juventus”.