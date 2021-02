1









Orgoglio, voglia. Possibilità. Una sfilza di sostantivi che pompano il sangue di questa Juventus, che vuole tenere vive le speranze scudetto. Come accaduto a Max Allegri in panchina, quando i bianconeri risalirono dal dodicesimo posto al primo, beffando il Napoli grazie (anche) al sinistro di Simone Zaza. Fu una rimonta incredibile, quella del 2106. E cinque anni più tardi, la Juve è chiamata a un'impresa simile. Forse ancor più complicata: quel Napoli non era questa Inter. Non aveva gli stessi punti di forza.



LE ANALOGIE - Allegri partì peggio rispetto a Pirlo, ma a questo punto del campionato i bianconeri erano secondi con 51 punti, appena meno due dal Napoli. Due turni più tardi, batterono gli azzurri nello scontro diretto: arrivò un filotto straordinario, da 15 successi, che permise alla squadra di arrivare alla gara con 14 trionfi di fila. Difficile ripetersi in questo senso: la Juve non ha mai vinto più di 3 volte di fila. In questo senso, il mini ciclo che arriva adesso è fondamentale: Crotone, Verona, Spezia, Lazio, Benevento. C'è da macinare. Almeno fino alla prossima gara con l'Atalanta. Ne scrive La Gazzetta dello Sport.