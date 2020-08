L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, racconta il "Pirlo" privato a Torino. In città "Ha i suoi posti del cuore - si legge -: in via La Rocca, dove abitava appena arrivato alla Juventus, c’è il bar dove faceva spesso colazione con Massimiliano Allegri. Non è mai stato particolarmente mondano, ma nel primo periodo bianconero faceva coppia fissa con Alessandro Matri, suo amico del cuore. Tra i compagni più frequentati fuori dal campo c’era anche Simone Pepe, che ogni tanto passa a trovarlo ancora adesso. A cena è facile scovarlo dai Fratelli Bravo in corso Moncalieri, ristorante gettonatissimo tra i calciatori, sia della Juventus sia del Torino, a pranzo quando ancora calpestava l’erba con la divisa bianconera, una delle tappe obbligate era il Gramsci, in via Lagrange".