Tridente? No, grazie. Dopo averlo provato negli ultimi minuti della vittoria col Genoa, secondo quanto riporta Sky Sport non è il momento per Andrea Pirlo di schierare Morata, Dybala e Ronaldo insieme dal primo minuto nella gara di domani con l'Atalanta. Si torna all'origine quindi, con CR7 che sarà affiancato dallo spagnolo e La Joya tornerà in panchina dopo la rete nell'ultima giornata che gli ha ridato il sorriso. Questa è l'idea dell'allenatore bianconero, che con una vittoria nella 12a giornata potrebbe ritrovarsi al secondo posto.